Venezuela: EE.UU. secuestra bienes a Maduro por US$700 millones

En declaraciones a Fox News, Bondi explicó que la lista de bienes confiscados incluye "dos jets multimillonarios, varias casas, una villa en República Dominicana, casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, automóviles, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

Sin embargo, la noticia fue desmentida por el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, durante su programa semanal en la televisión estatal.

"Le quitaron sus bienes, casas y aviones... dicen que también me congelaron las cuentas. ¿Qué cuentas? Deben ser cuentas por pagar", bromeó Cabello, considerado el número dos del chavismo.

La fiscal, que recientemente aumentó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a US$50 millones, enfatizó que estas acciones forman parte de la lucha estadounidense contra el crimen organizado transnacional y que el tipo presente en Venezuela "no es diferente a la mafia".

(ANSA).