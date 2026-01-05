Venezuela: EEUU tiene en la mira a Rodríguez por su manejo de la industria petrolera

Lo reportó The New York Times, citando a personas involucradas en las conversaciones.

El artículo alega que intermediarios convencieron al gobierno estadounidense de que Rodríguez protegería y apoyaría futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país.

"He seguido su carrera durante mucho tiempo, así que tengo una buena idea de quién es y a qué se dedica", dijo un alto funcionario estadounidense, refiriéndose a Rodríguez.

"No digo que sea la solución definitiva a los problemas del país, pero sin duda es alguien con quien creemos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional que con él", añadió el funcionario, refiriéndose a Maduro.

Trump, según explica el NYT, nunca mostró simpatía por la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El magnate se abrió el sábado a Rodríguez, alegando que Machado carece del "apoyo" necesario para gobernar Venezuela.

A pesar de la condena pública de Rodríguez al ataque, un alto funcionario estadounidense afirmó que era prematuro sacar conclusiones sobre su enfoque y que el gobierno se mantiene optimista sobre la posibilidad de colaborar con ella.

Rodríguez, señala el medio estadounidense, logró estabilizar la economía venezolana tras años de crisis y aumentar de forma lenta pero constante la producción petrolera del país, a pesar del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, una hazaña que incluso le granjeó el respeto, aunque a regañadientes, de algunos funcionarios estadounidenses. (ANSA).