Venezuela: EEUU transfiere a Caracas USD 500 millones por venta de petróleo

El Nacional informa que el último tramo de 200 millones de dólares, anunciado previamente por el Banco Central, se envió esta semana, completando así el desembolso de los fondos iniciales del acuerdo.

Según el periódico, la transferencia de los fondos se lleva a cabo bajo estricta supervisión estadounidense y no contempla el uso ilimitado de los recursos.

El dinero se utilizará para financiar servicios esenciales, con el objetivo de prevenir un mayor agravamiento de la crisis humanitaria del país y mantener las funciones gubernamentales, evitando así un colapso sistémico.

Los fondos se mantuvieron en una cuenta temporal en Catar, diseñada para garantizar que el flujo de caja llegue a sectores críticos de la administración pública venezolana.

Para futuras ventas, el plan prevé que los fondos se transfieran a un fondo ubicado en Estados Unidos. Desde allí, las transferencias a agencias gubernamentales venezolanas solo se autorizarán si cumplen con los procedimientos e instrucciones acordados con la administración estadounidense. (ANSA).