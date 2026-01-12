Venezuela: EEUU usó una nueva arma sonora en su ataque

De acuerdo al testimonio, el arma inmovilizó a la guardia que custodiaba a Maduro y los soldados comenzaron a sangrar por la nariz.

El testimonio no ha sido verificado, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió la entrevista con el testigo en X, que afirma que integraba la guardia de la base militar de Caracas donde Estados Unidos capturó a Maduro.

"Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se activaron sin ninguna explicación", dijo el testigo. "Poco después, vimos drones, muchos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar", agregó el hombre.

El testigo describió a unos 20 soldados estadounidenses desplegados desde unos ocho helicópteros sobre la base, que disparaban "con tanta precisión y velocidad que parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto".

Luego, el arma sónica. "En un momento dado, lanzaron algo, no sé cómo describirlo", dijo el testigo. "Fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza explotara desde adentro".

"Todos empezamos a sangrar por la nariz", añadió. "Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles. Ni siquiera podíamos mantenernos en pie después de esa arma sónica, o lo que fuera". (ANSA).