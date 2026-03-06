Venezuela: eeuu y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas

El Departamento de Estado, en un comunicado, afirmó que esta medida "facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y la reconciliación política en Venezuela"

"Estados Unidos busca ayudar al pueblo venezolano a avanzar en un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente

Estados Unidos reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y con la colaboración con sus socios regionales en materia de estabilidad y prosperidad", añade el comunicado

En los últimos meses, tras una fase de contactos exploratorios y misiones diplomáticas preliminares, Washington y Caracas han iniciado negociaciones para reabrir sus respectivas representaciones y restablecer los canales oficiales de cooperación

Desde Caracas, el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó la reanudación formal de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos

En un comunicado oficial emitido en Caracas, el gobierno venezolano explicó que la decisión se tomó "tras el diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América", especificando que "ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares", interrumpidas en 2019

Caracas manifestó su intención de "avanzar hacia una nueva etapa de diálogo constructivo basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos"

Según el gobierno venezolano, este acercamiento podría contribuir a "abrir oportunidades para una relación positiva y mutuamente beneficiosa"

El comunicado enfatiza que esta medida se enmarca en el diálogo político interno destinado a "fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional", recordando el deseo de unas relaciones de "amistad y buen entendimiento" con Estados Unidos expresado por Simón Bolívar hace más de dos siglos. (ANSA)