Venezuela: el arzobispo de Barquisimeto aplaude las liberaciones

El prelado pronunció estas palabras hoy, durante la 168 procesión de la Divina Pastora, patrona de la ciudad y el estado Lara, cuya capital es Barquisimeto, ante una gran multitud que aplaudió su llamado a la "auténtica reconciliación" en la sociedad venezolana.

Rodríguez instó entonces a la ciudadanía a no resignarse ante nada que ofenda la dignidad humana y comprometa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, desde el derecho a la vida hasta la libertad de expresión y el voto.

También denunció la corrupción, calificándola de flagelo que dura décadas en la vida pública y privada del país, responsable de una profunda crisis ética y moral.

El arzobispo concluyó su intervención con un pensamiento hacia los emigrantes, las víctimas de la violencia y los muertos en los sucesos del 3 de enero, reiterando que "el derecho a la vida es inviolable y sagrado". (ANSA).