Venezuela: El Cabildo de Tenerife exige la liberación de presos políticos en Venezuela

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Cabildo de Tenerife ha exigido al Gobierno de Venezuela la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en el país, en cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las resoluciones de Naciones Unidas y de organismos internacionales competentes.

El pleno de la corporación insular acordó este viernes una moción, con carácter institucional, en la que ha condenado enérgicamente la persecución política, la represión de la disidencia y la privación de libertades en Venezuela, así como la ausencia de procesos electorales libres, transparentes y verificables.

Además, la institución insular mostró su "solidaridad con las víctimas y familiares de los presos políticos, y con la ciudadanía venezolana que sufre las consecuencias de la crisis humanitaria y democrática, en especial con la comunidad venezolana residente en Canarias y en Tenerife".

La moción acordó además "condenar nuevamente el éxodo forzoso de más de ocho millones de venezolanos y venezolanas que se han visto obligados a huir de su país, manifestando nuestro apoyo y compromiso con su acogida e integración en nuestra tierra".

El acuerdo adoptado por el Cabildo de Tenerife fue trasladado al Gobierno de España, al Parlamento de Canarias, Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, en el marco de la Directiva 2011/95/UE y de la normativa estatal en materia de protección internacional, para que "se facilite la tramitación de solicitudes de asilo y la regularización administrativa de la ciudadanía venezolana exiliada por motivos de persecución política".

También se acordó dar traslado de este acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como muestra de compromiso con los valores universales de democracia y Derechos Humanos.

"Canarias, especialmente Tenerife y Venezuela comparten profundos vínculos históricos, culturales, sociales y familiares que hacen que la tragedia nos resulte cercana y dolorosa. No es posible mirar hacia otro lado. Nuestra voz institucional debe alzarse con claridad para defender los valores democráticos y exigir el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía venezolana", detalla el acuerdo.

Por ello, el Cabildo "tiene la responsabilidad de manifestar su solidaridad con las víctimas de la persecución política en Venezuela, de condenar enérgicamente la represión y de reclamar la inmediata liberación de todos los presos políticos".