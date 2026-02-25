Venezuela: el canciller italiano, Antonio Tajani, dialoga con Delcy Rodríguez

En un mensaje compartido en la red social X, Tajani destacó la reciente intensificación de la presencia diplomática de Italia en Caracas, con el objetivo de brindar asistencia a los ciudadanos italianos y apoyar a las empresas interesadas en invertir en el país.

"Ya hemos reforzado nuestra presencia diplomática en Caracas para continuar asistiendo a nuestros compatriotas y a las empresas que desean invertir, mientras subrayamos la importancia de encontrar soluciones a cuestiones comerciales pendientes", expresó Tajani.

Además, el ministro enfatizó el compromiso de Italia para trabajar en la liberación de todos los ciudadanos italianos detenidos políticos en Venezuela, solicitando que se dé máxima prioridad a esta cuestión.

"Italia está dispuesta a hacer su parte para continuar el proceso de pacificación interna", añadió, reiterando el apoyo del gobierno italiano a la búsqueda de estabilidad en Venezuela en medio de su crisis política y económica.

Por su parte, Delcy Rodríguez dijo a través de la misma red social que la conversación fue "respetuosa y constructiva con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani".

"Abordamos aspectos claves de la cooperación bilateral entre Italia y Venezuela, así como la agenda económica común para fortalecer el intercambio y la inversión", añadió (ANSA).