Venezuela: el cardenal Porras llama a un sábado de oración por los presos políticos

La iniciativa acompañará las vigilias que se han realizado durante semanas cerca de varias cárceles para exigir la liberación de los presos.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Porras instó a las comunidades a organizarse en cada ciudad y pueblo, invitando a momentos de reflexión "en lugares donde las familias mantienen su presencia".

El cardenal pidió que la jornada fuera ecuménica, abierta a creyentes de diversas denominaciones, y se celebrara con respeto y prudencia. Quienes no puedan asistir presencialmente, añadió, "pueden ofrecer una contribución con alimentos, medicamentos u otros artículos de primera necesidad".

Porras calificó la iniciativa como un gesto de fraternidad y un llamado a la justicia y la libertad en Venezuela.

Mientras tanto, los familiares de presos políticos cumplen 28 días de vigilia en las afueras de la cárcel El Rodeo I del estado Miranda, renovando su demanda de liberación total.

