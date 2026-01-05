LA NACION

Venezuela: El caudillo entre las ratas en la "Guantanamo de Nueva York"

Recluso al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, il carcere di Maxwell e Combs

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde está recluido el ahora expresidente venezolano Nicolás Maduro, es famoso por sus condiciones inhumanas: desde los ratones que circulan libremente hasta la comida infestada de gusanos, pasando por el maltrato médico y un régimen carcelario extremadamente duro.

A pesar de estar situado entre una autopista y el puerto de Nueva York, una de las áreas con mayor concentración de abogados y defensores de derechos civiles del mundo, la prisión ha eludido hasta ahora cualquier intento de control y verificación, a pesar de las quejas y denuncias.

A lo largo de los años, varios jueces redujeron las penas de los prisioneros para compensar las condiciones soportadas en la estructura antes del juicio.

En el penal, el único gestionado a nivel federal de Nueva York, los prisioneros pasan de forma transitoria y, después del juicio, suelen ser trasladados a otras prisiones, como ocurrió con jefe narcotraficante mexicano "El Chapo" Guzmán.

El ex rey de la droga estuvo en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan -donde Epstein se suicidó antes de que fuera cerrado para su reestructuración-, y luego fue trasladado para cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Se espera que Maduro comparezca probablemente el 5 de enero en el tribunal para su primera aparición.

Los cargos en su contra, contenidos en las 25 páginas de acusación, son conspiración para el narcotráfico y terrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.

No está claro aún quién representará legalmente a Maduro y si el ex líder de Venezuela se declarará culpable o no. O si aceptará un acuerdo de culpabilidad. (ANSA).

