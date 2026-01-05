Venezuela: El caudillo entre las ratas en la "Guantanamo de Nueva York"

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde está recluido el ahora expresidente venezolano Nicolás Maduro, es famoso por sus condiciones inhumanas: desde los ratones que circulan libremente hasta la comida infestada de gusanos, pasando por el maltrato médico y un régimen carcelario extremadamente duro.

A pesar de estar situado entre una autopista y el puerto de Nueva York, una de las áreas con mayor concentración de abogados y defensores de derechos civiles del mundo, la prisión ha eludido hasta ahora cualquier intento de control y verificación, a pesar de las quejas y denuncias.

A lo largo de los años, varios jueces redujeron las penas de los prisioneros para compensar las condiciones soportadas en la estructura antes del juicio.

En el penal, el único gestionado a nivel federal de Nueva York, los prisioneros pasan de forma transitoria y, después del juicio, suelen ser trasladados a otras prisiones, como ocurrió con jefe narcotraficante mexicano "El Chapo" Guzmán.

El ex rey de la droga estuvo en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan -donde Epstein se suicidó antes de que fuera cerrado para su reestructuración-, y luego fue trasladado para cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Se espera que Maduro comparezca probablemente el 5 de enero en el tribunal para su primera aparición.

Los cargos en su contra, contenidos en las 25 páginas de acusación, son conspiración para el narcotráfico y terrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.

No está claro aún quién representará legalmente a Maduro y si el ex líder de Venezuela se declarará culpable o no. O si aceptará un acuerdo de culpabilidad. (ANSA).