Venezuela: el chavismo cambia enfoque y se centra en 10 episodios para ley de amnistía

A diferencia de un texto que circuló este jueves, cuando hubo una primera votación en el parlamento, esta nueva versión de la ley pone el foco en solamente 10 episodios ocurridos durante los últimos 25 años, desde el intento fallido de golpe contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas ciudadanas por el presunto fraude electoral de 2024, entre otros.

La medida excluye violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, narcotráfico mayor y delitos contra el patrimonio público.

El diputado opositor Luis Florido, parte de la comisión legislativa especial, compartió el documento en redes sociales, destacando su rol en fomentar la reconciliación nacional mediante consulta pública, debate parlamentario y aprobación presidencial.

"Con diálogo, justicia y compromiso, podemos dar este paso histórico por la paz", escribió.

El proyecto, con 13 artículos, extingue acciones legales relacionadas y ordena la liberación de detenidos. Aprobado en primera lectura por unanimidad el jueves, se espera una rápida aprobación la semana próxima tras el llamado a avanzar con rapidez que pidió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina. (ANSA).