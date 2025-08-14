Venezuela: El chavismo dice que sigue desarmando atentados

Cabello dijo en un acto oficial transmitido en vivo por medios oficialistas que los explosivos "pertenecen a los grupos terroristas ligados a la oposición extremista para perturbar la paz de Venezuela".

"Quiero dejar en claro que la contrarrevolución con sus voceros hablan que estos son explosivos para uso petrolero, es el mismo cuento de que las bombas solo matan a los chavistas, bajo ese argumento, este arsenal no explota sino para temas petroleros", dijo.

"La investigación del intento fallido de actos terroristas nos trae aquí al estado Anzoátegui para un nuevo desmantelamiento. Incautamos un arsenal de explosivos, de distintos tipos", dijo Cabello desde la ciudad de El Tigre, en el oriente, región de la que sale la mayor producción de petróleo del país.

Es el segundo lote de explosivos y mechas que presenta Cabello en los últimos días. Expertos petroleros han observado que ese material coincide con el usado por las empresas de servicios petroleros para la detonación controlada de yacimientos profundos y facilitar el fluído del crudo y del gas hacia la superficie.

Recientemente, Cabello anunció lo que calificó como "un atentado frustrado", que según sostiene la tesis oficial, fue ordenado por la líder opositora María Corina Machado para hacer volar un monumento al Ejército Rojo de la Unión Soviética, erigido en mayo en la emblemática Plaza Venezuela de Caracas.

(Ansa).