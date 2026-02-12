Venezuela: el chavismo difiere discusión de ley de amnistía por falta de consenso

La dinámica de votación aprobatoria por unanimidad se paralizó en el artículo 7 del texto, que en total consta de 13 artículos. Los opositores hicieron críticas en la sesión a que los beneficiarios de la ley deban "ponerse a derecho", es decir, presentarse ante la justicia, cuando justamente, según la posición opositora, sería colocar a víctimas de nuevo ante el sistema que les encarceló injustamente o les obligó al exilio.

El chavismo propuso este texto: "Artículo 7. La amnistía objeto de esta Ley, abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta Ley", mientras que los diputados de oposición sostuvieron que debía eliminarse su último apartado.

Abogados del campo de los derechos humanos, por otra parte, pronostican que el artículo 8, que limita la ley a solo una decena de episodios históricos y por tanto excluiría a víctimas de otros momentos, será también objeto de un duro debate.

A diferencia de otros debates, en esta sesión no se aplicó la aplanadora de votos del chavismo, que tiene mayoría absoluta, y se abrió un espacio de negociación. La sesión será retomada la semana próxima, sin que haya sido fijado un día con exactitud.

