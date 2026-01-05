Venezuela: el chavismo en la calle por Maduro en Caracas

Los manifestantes, según la televisión pública VTV, se congregaron frente al Parlamento mientras la vicepresidenta de Maduro, ahora oficialmente presidenta interina, Delcy Rodríguez, prestaba juramento.

En una concentración celebrada frente a la Asamblea Nacional, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo mayor de Maduro, denunció la masacre perpetrada por Estados Unidos para secuestrar a su padre.

“No es un narcotraficante, es un presidente prisionero de guerra y es inocente”, declaró “Nicolasito”, quien volvió a hacer un llamado a la unidad venezolana y al apoyo a los líderes del gobierno, en particular a Delcy Rodríguez, a su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y al ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Según datos del gobierno cubano, 32 miembros de las fuerzas de seguridad de La Habana murieron en Caracas durante la redada estadounidense mientras actuaban como guardias de seguridad de Maduro.

Caracas no reveló ninguna baja militar entre las fuerzas venezolanas, pero los expertos estiman al menos 80 muertes en total como resultado de la redada. (ANSA).