Venezuela: el chavismo libera a los italianos Alberto Trentini y Mario Burló

La premier Giorgia Meloni agradeció a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresando su "alegría y satisfacción". Su encarcelamiento deja "heridas difíciles de sanar", comentó, a su vez, la familia Trentini.

"Un gran logro de nuestra diplomacia, un éxito del gobierno que ha sabido comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela", declaró el canciller Tajani a la RAI, al comentar sobre las liberaciones.

Trentini, nacido en Venecia, es un trabajador humanitario que desde 2024 trabajaba en Venezuela con la organización no gubernamental Humanity & Inclusion. Fue detenido mientras viajaba desde Caracas a Guasdualito -pasaron dos meses antes que se confirmara su detención- y ha estado tras las rejas 423 días.

Burló, es un empresario turinés -director de varias empresas- detenido desde hace meses en Venezuela. En noviembre de 2024 fue detenido en un puesto de control cuando viajaba de Caracas a Guasdualito con acusaciones que nunca han sido aclaradas y sus abogados siempre han subrayado que fue apresado "arbitrariamente" sin que se presentaran cargos formales en su contra. Estaba en Venezuela para explorar nuevas oportunidades de negocio.

"La primera ministra Meloni expresó su satisfacción. Estaba esperando la noticia porque se la había informado con antelación, pero era necesario mantener el secreto", dijo el jefe de la diplomacia italiana. "Anoche -continuó Tajani- el canciller (venezolano) me llamó para anunciarme la liberación de Trentini. Esta mañana, él y Burló fueron acompañados a la embajada italiana".

"Agradecemos la decisión de Rodríguez de liberar a nuestros compatriotas; ya son cuatro o cinco. Esto creará una nueva relación entre Italia y Venezuela", amplió el ministro de Exteriores. "Hablé con ambos; se encuentran bien; pronto regresarán a Italia. Están muy contentos; ya hablaron con sus familias y les informaron", completó.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, llamó a la madre de Trentini para decirle que, "tras compartir el sufrimiento y la espera de ella y su esposo, todos compartimos su felicidad".

"Fue todo tan repentino. Inesperado. No sabíamos nada de la captura de (Nicolá) Maduro. Estoy feliz y agradezco a Italia.

Puedo fumarme un cigarrillo ahora?". Estas fueron las primeras palabras de Trentini tras su liberación, tras 423 días de detención en la prisión de máxima seguridad de Rodeo, según informaron los sitios web de La Repubblica y Corriere della Sera.

"Nos trataron bien, no nos torturaron", aseguraron él y Mario Burló, el empresario turinés también liberado anoche por el régimen venezolano, al bajar del coche que los llevaba a la embajada italiana.

"Durante el último traslado, no nos encapucharon, a diferencia de otras veces", dijo Trentini. "Incluso la comida era suficiente", informó el cooperante italiano. En la embajada, ambos pudieron llamar inmediatamente a sus familias en Italia.

Trentini llamó a su madre y a su novia.

En Italia, las repercusiones fueron infinitas. "Gran alegría por la liberación de Alberto Trentini, detenido durante 423 días en Venezuela, y de Mario Burló", escribió el presidente de la Región de Lombardía, Attilio Fontana, en sus redes sociales. "Esta es una noticia", continuó, "que llevábamos esperando mucho tiempo". Trentini y Burló se encuentran ahora a salvo en la Embajada de Italia en Caracas, y un avión está en camino para llevarlos a casa. "Gracias al gobierno por el trabajo constante y decidido que hizo esto posible", concluyó el gobernador.

"La liberación de Alberto Trentini y Mario Burló es una gran noticia. Para ellos, para sus familias y para nuestro país.

Es una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Muchas personas han luchado y se han comprometido contra la injusta detención de Alberto Trentini durante estos largos meses.

Nuestro agradecimiento a ellos, a los diplomáticos, a las instituciones y al gobierno que han trabajado arduamente para lograr este resultado", así lo declaró Francesco Boccia, presidente de los senadores del Partido Demócrata (PD).

Chiara Braga, líder del Grupo del Partido Demócrata en la Cámara de Diputados, también comentó la gran noticia: "La liberación de Alberto Trentini es una noticia maravillosa y muy esperada para él, su familia y todo el país. Para quienes han alzado su voz y nunca han bajado la guardia ante una detención injusta e injustificada. Gracias a la diplomacia y a quienes en el gobierno hicieron posible la liberación. Un suspiro de alivio y esperanza para los italianos que esperan pronto su regreso a casa". (ANSA).