Venezuela: el director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

El encuentro tuvo lugar el jueves y se produjo un día después de una conversación telefónica entre Rodríguez y el presidente estadounidense Donald Trump, y en la misma jornada en que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue recibida en la Casa Blanca, donde entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Según fuentes citadas por el periódico, la visita de Ratcliffe se dio por orden directa de Trump, con la intención de transmitir un mensaje de que Washington busca consolidar un canal de trabajo con el gobierno interino de Venezuela y promover una cooperación más estrecha en materia de inteligencia, estabilidad económica y seguridad, así como para insistir en que Venezuela deje de ser un refugio para adversarios de Estados Unidos, incluidos narcotraficantes.

La reunión marca un giro en la política estadounidense hacia Caracas tras un dramático operativo militar librado a comienzos de mes, en el que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, lo que desencadenó una serie de movimientos diplomáticos y estratégicos. Aunque la administración Trump había sido crítica de Rodríguez en el pasado por su cercanía con el chavismo, ahora la ve como una figura más estable y "pragmática" para liderar la transición en lugar de la oposición tradicional, según analistas citados por la prensa.

La oposición venezolana esperaba que María Corina Machado, ampliamente vista como candidata ganadora de las elecciones de 2024 según algunos observadores, fuera colocada al frente del gobierno tras la caída de Maduro. Sin embargo, Trump optó por respaldar a Rodríguez, a quien describió como "formidable" y capaz de aportar cierta continuidad institucional en un país sumido en una profunda crisis política y económica.

Durante el encuentro, Ratcliffe y Rodríguez abordaron temas sensibles como la cooperación en materia de inteligencia, el fortalecimiento de la estabilidad económica y la construcción de un marco de trabajo conjunto que permita avanzar en áreas de interés mutuo.

Según fuentes oficiales, la aproximación busca "mejorar la relación de trabajo" entre ambos gobiernos tras un período de tensión y cambio abrupto.

La inusual reunión de alto nivel ha sido interpretada en distintos ámbitos como una señal de pragmatismo de Washington, que prioriza la estabilidad inmediata en Venezuela sobre una alineación inmediata con los líderes opositores, aunque mantiene el discurso de apoyo a la democracia.

Por otra parte, sectores críticos señalan que el acercamiento con figuras del chavismo podría enredar aún más la recuperación institucional del país.

El contexto geopolítico también incluye esfuerzos por reactivar relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, con delegaciones técnicas intercambiando visitas para evaluar la reapertura de misiones diplomáticas y posibles ámbitos de cooperación, en medio de tensiones históricas entre ambos países. (ANSA).