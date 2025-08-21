Venezuela: El éxodo venezolano, pérdida de 28% de población

Venezuela ha perdido alrededor del 27,7% de su población en la última década, producto de su situación política y económica que empujó a una gran masa de sus habitantes a abandonar el país, destacaron este jueves investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, quienes preparan un libro sobre la migración venezolana.

En total, 7.891.241 venezolanos abandonaron su país en los últimos 10 años, según datos de la plataforma Multiagencia R4B, una cifra que, encima, no tiene en cuenta a aquellos ciudadanos con doble nacionalidad: española, portuguesa, italiana y colombiana, quienes regresaron a sus naciones de origen o al de sus ancestros, lo que aumentaría la cifra a 9,1 millones, según cálculos del Observatorio.

"Hoy la cifra de venezolanos está por debajo de 28.405.543 personas, lo que lamentablemente demuestra el problema migratorio y que particularmente genera un reto demográfico. Hoy la mayoría de los venezolanos están naciendo fuera de Venezuela", afirmó el académico Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de la Universidad del Rosario.

Rodríguez advirtió que su país debería tener en la actualidad una población superior a los 33 millones de habitantes, de acuerdo a la "línea de crecimiento demográfico" que tenía esa nación a finales del siglo pasado e inicios de este.

Y señaló que parte del problema demográfico de su país también se evidencia en el nacimiento de niños de familias venezolanas en los países donde se ha instalado la diáspora. De ese total, 138.000 niños han nacido o recibido la nacionalidad colombiana en los últimos años. Colombia acogió a la mayor cantidad de la migración venezolana con un total de 2.812.648 de personas, según datos oficiales.

"Venezuela es quizás el único país en la región que ha retrocedido seguido demográficamente, que ha perdido esperanza de vida y que en los próximos años, de no haber un cambio político, muy seguramente va a continuar en esa línea de reducción", afirmó Rodríguez. (ANSA).