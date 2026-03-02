Venezuela: El fútbol argentino logró la liberación de un preso político de Maduro

El gendarme argentino estuvo 448 días encarcelado por el chavismo y viajaba esta noche hacia su país en un avión privado que usa Tapia para sus vuelos vinculados con el fútbol internacional.

"Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió la mujer del liberado, María Alexandra Gómez, a través de la red social X.

Minutos antes, la AFA, ferozmente enfrentada con Milei, emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero Gallo, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado de autoridades de la máxima institución del fútbol argentino.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", indicó el comunicado de la AFA, bajo el título "El fútbol, un puente humanitario".

El mensaje explica que fue la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) la que acercó a la AFA a las autoridades del país caribeño.

Tapia, que es investigado por la justicia argentina por presuntos hechos de corrupción y que es ferozmente fustigado por Milei y sus funcionarios, también se expresó en X. "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y la CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", escribió el presidente de la AFA.

Todo esto se supo mientras el presidente Milei daba su incisivo discurso, en el que fustigó con dureza al peronismo, ante el Congreso (parlamento) para abrir el período de sesiones ordinarias de ese cuerpo.

Desairado, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se refirió a la liberación en las redes sociales bastante tiempo después. "Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela", indicó escuetamente.

El jefe de la diplomacia argentina agradeció, además, a "las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación" y recalcó, "en particular, el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal". (ANSA).