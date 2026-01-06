Venezuela: el gesto de la victoria de Maduro

La imagen del expresidente de Venezuela haciendo la señal de la V mientras él y su esposa, Cilia Flores, son escoltados esposados por la policía a su llegada a Nueva York el pasado sábado se volvió viral en la red y despertó la imaginación de los usuarios de las redes sociales con memes y vídeos creados gracias a la Inteligencia Artificial.

También porque Maduro no se limitó a hacer el gesto de victoria, sino que lo indicó con el dedo índice de la otra mano.

Un mensaje que, según los expertos, significa "nosotros venceremos".

La frase fue utilizada durante mucho tiempo por los movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina para simbolizar el "triunfo sobre la opresión" y el signo se volvió tan popular que fue reproducido en tatuajes, especialmente después de la muerte de Chávez en 2013.

El gesto fue realizado luego por algunos parlamentarios durante la sesión del pasado lunes de la Asamblea Nacional, cuando Delcy Rodríguez prestó juramento como presidenta interina de Venezuela.

Su hermano Jorge, que también fue designado titular del Parlamento, repitió la señal varias veces, en una especie de homenaje o diálogo a distancia con el exlíder de Caracas, a más de 3.000 kilómetros de distancia.

Pero no son solo los gestos del expresidente los que despertaron la fantasía de las redes sociales. Incluso sus cambios de ropa estos días se volvieron virales.

Desde la chaqueta cool que llevaba el día de su arresto, que fue acaparada en páginas web de todo el mundo, hasta los zapatos rojos que calzó al bajar del helicóptero en Manhattan, también considerados un homenaje al chavismo.

Por no hablar de las zapatillas de piscina con calcetines de felpa que son habituales en las prisiones federales estadounidenses para evitar que los reclusos utilicen sus zapatos como armas y, al mismo tiempo, limitar su capacidad de moverse rápidamente. (ANSA).