Venezuela: El gobierno "garantizó la paz", dice Maduro

Durante una intervención ante el Consejo Federal de Gobierno, con alcaldes y gobernadores recién electos, Maduro pidió respaldo para su política con la que, dijo, ha derrotado a "la oposición extremista".

Maduro define a los partidos mayoritarios y al movimiento opositor encabezado por María Corina Machado como fascistas y extremistas. Casi todos los líderes y coordinadores nacionales y regionales de esas organizaciones están encarcelados, en el exilio, en la clandestinidad o retirados de la política.

Afirmó que la paz en Venezuela sigue amenazada por lo que calificó como "una ecuación desestabilizadora", conformada por el narcotráfico colombiano, del que culpa al expresidente Álvaro Uribe; por las bandas criminales "que son contratadas por la oposición extremista", y por "la conspiración fascista financiada por el gobierno imperial de Estados Unidos".

"Estos tres elementos los tenemos contenidos y derrotados, pero no los podemos subestimar. Sé de lo que estoy hablando y sé lo que ha costado garantizar la paz", manifestó Maduro, quien tiene el apoyo expreso y manifiesto de la Fuerza Armada, aunque el chavismo es una minoría electoral.

"Para las que salgan, donde salgan y cuando salgan, fusión perfecta del poder popular, el poder militar y el poder policial de un país que va de pie creciéndose", advirtió el gobernante durante la reunión, la noche del miércoles.

Los principales partidos opositores no participaron en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes, a las que califican de "farsas electorales" que buscaban legitimar a Maduro, pues denuncian que hubo fraude en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En medio de abstenciones históricas en dos procesos separados, el chavismo obtuvo 23 de 24 gobiernos de estados y 285 de 335 gobiernos municipales. Unos partidos de oposición blanda, tolerados y apoyados por el propio chavismo, obtuvieron los cargos restantes.

"Hay gente completamente desquiciada, llamando a la desobediencia civil. Llamo a que no los subestimemos, solo preparémonos para ganar la paz", proclamó Maduro. (ANSA).