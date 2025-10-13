Venezuela: El Gobierno no opina, por respeto institucional, de los negocios de Zapatero en Venezuela, República Dominicana o China

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha evitado responder a las preguntas que Vox había registrado para conocer el grado de conocimiento que tenía sobre los supuestos negocios del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero alegando que "no opina" la actuación de los expresidentes "por respeto institucional".

El Ejecutivo responde así a una serie de preguntas del grupo parlamentario Vox a raíz de conocerse, a través de los medios de comunicación, que el empresario Víctor de Aldama, implicado en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán posee documentos relacionados con los negocios de Zapatero en Venezuela, República Dominicana y China, que incluirían operaciones en el sector de hidrocarburos y financiación de la Internacional Socialista. Así las cosas, los de Santiago Abascal presentaron una batería de preguntas para que el Gobierno aclarara qué conocimiento tiene de las actividades internacionales de Zapatero, para saber si iba a realizar alguna investigación sobre sus negocios en los citados países y para conocer qué mecanismos de control, regulación o supervisión tiene establecidos para prevenir posibles conflictos de interés o "usos indebidos de influencia" por parte de antiguos o actuales cargos del Ejecutivo en el desarrollo de actividades económicas o profesionales en el ámbito internacional.

En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno de Pedro Sánchez tan sólo se limita a recordar a Vox que, "por respeto institucional, no opina o valora" la actuación de los ex presidentes del Gobierno.