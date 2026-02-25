Venezuela: El jefe del comando sur de EEUU vuelve a Caracas

La colaboración del gobierno estadounidense con el gobierno interino de Delcy Rodríguez "apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era", escribió Donovan en X.

El comunicado oficial del Comando Sur refleja la postura de Washington ante el nuevo contexto tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y el fortalecimiento de los lazos con el gobierno interino de Rodríguez.

Donovan ya realizó una histórica visita a Caracas la semana pasada, durante la cual se reunió con Delcy Rodríguez y otros miembros del gobierno venezolano para evaluar la estrategia estadounidense hacia el país. (ANSA).