Venezuela: el líder opositor venezolano Guanipa arrestado tras ser liberado

"El Ministerio Público recuerda que las medidas decididas por los tribunales están sujetas al estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas", explicó la fiscalía en un comunicado, que solicitó a la justicia que impusiera al exvicepresidente del Parlamento arresto domiciliario.

Tras su liberación, Guanipa se dirigió en motocicleta a varias cárceles de Caracas, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

Inmediatamente, otro líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, reiteró su exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.

"Estas liberaciones no son sinónimo de libertad plena y completa. Mientras los procesos judiciales permanezcan abiertos y persistan las medidas restrictivas, las amenazas o la vigilancia, la persecución continuará", escribió González en un mensaje en X (ANSA).