Venezuela: El ministro de Defensa de Venezuela califica de "guerra no declarada" el despliegue militar de EEUU

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha calificado este viernes de "guerra no declarada" el despliegue militar de Estados Unidos en el mar del Caribe, donde ha llegado a bombardear tres embarcaciones que ha vinculado con el narcotráfico.

"Es una guerra no declarada. Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa", ha declarado durante la presentación de un informe sobre los ejercicios militares de Venezuela frente a sus costas.

En este sentido, el titular de la cartera ministerial ha recriminado que Washington "con tanta tecnología y tanto poder no está en la capacidad de interceptar una embarcación" en la zona bajo la premisa del narcotráfico.

En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han lanzado al menos tres ataques contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe que se han saldado con la muerte de alrededor de 15 personas.

En este contexto, el Gobierno de Nicolás Maduro ha respondido con el despliegue de tropas y el inicio de maniobras militares.