Venezuela: El opositor Vente Venezuela denuncia la detención del activista Lewis Mendoza en Trujillo (oeste)

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, ha denunciado este domingo la detención del activista Lewis Mendoza en el estado de Trujillo, en el oeste del país, por parte de las fuerzas de seguridad.

"Funcionarios del régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro secuestraron al ingeniero Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo en el municipio de Miranda, del estado Trujillo, la noche de este sábado, cuatro de octubre", ha asegurado la formación en su cuenta de la red social X.

Según ha relatado en el mismo mensaje, aún se desconoce el paradero y las condiciones en las que se encuentra Mendoza, que estaba en su domicilio cuando el pasado viernes "funcionarios del CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro), Policía Nacional y Policía Estatal se instalaron en los alrededores de (su) residencia, generando terror a familiares --incluido un menor de edad-- que se encontraban junto a él, dentro de su casa; y a los vecinos de la zona".

"Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron", ha asegurado el partido opositor, al tiempo que ha denunciado la detención de al menos nueve personas en Trujillo desde el pasado 10 de septiembre, considerando que han sido arrestadas "simplemente por pensar distinto".