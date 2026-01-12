Venezuela: el Papa recibe en el Vaticano a Corina Machado

(AMPLIADA) (ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 12 GEN - En un encuentro de alto perfil político y carácter privado, el papa León XIV recibió este lunes a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en el Palacio Apostólico.

La reunión, que no figuraba en la agenda oficial previa, fue confirmada por el boletín diario de la Santa Sede.

El encuentro se produce en un contexto de extrema complejidad para el país sudamericano, marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Según fuentes vaticanas, la audiencia se desarrolló bajo estricta reserva, aunque trascendió que Machado ante el Pontífice, primero de origen estadounidense, reiteró su llamado al respeto de la "soberanía popular" expresada en las elecciones de julio de 2024.

Machado, quien recibió el galardón en Oslo el pasado diciembre, no ha confirmado cuándo volverá a Venezuela ni ha brindado información, por razones de seguridad, sobre dónde reside. Esta visita a Roma precede a su viaje a Washington, donde se espera que mantenga una reunión con el presidente Donald Trump, como lo adelantó el fin de semana el propio mandatario estadounidense.

Desde el inicio de la crisis actual, el Vaticano ha abogado por evitar el derramamiento de sangre, posicionándose como un mediador clave en la búsqueda de salidas diplomáticas para la nación caribeña.

El diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el dictador Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

