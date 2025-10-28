Venezuela: el Parlamento de Venezuela declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago
Venezuela: El Parlamento de Venezuela declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes por unanimidad la declaración de persona 'non grata' contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tras permitir que Estados Unidos utilizara su territorio para realizar ejercicios militares contra territorio venezolano.
"Es una razón de honor, de dignidad, de moral, de expresión, de soberanía y de independencia venezolana, declarar a esta señora que se arrastra como los gusanos, como persona 'non grata' para esta República, que es cuna de libertadores, que es cuna de mujeres y hombres libres", ha declarado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.
Durante su intervención, ha mostrado el apoyo del Parlamento a la decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de suspender el acuerdo energético entre Venezuela y Trinidad y Tobago, en respuesta a la "amenaza" de la primera ministra trinitense de "convertir" su territorio "en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela (y) Sudamérica".
Maduro hizo el anuncio en la víspera durante su intervención en el programa 'Con Maduro +', en la que explicó que se trataba de una medida "cautelar" pero adelantó que había elevado la cuestión al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional a fin de implementar una medida "estructural" que tendría "mayor profundidad".
- 1
Comienza la preventa de una nueva pickup que llega a la Argentina
- 2
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
- 3
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 4
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre