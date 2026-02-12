Venezuela: el Parlamento difiere debate sobre ley de amnistía por desacuerdos

La sesión, que buscaba aprobar el texto de 13 artículos, se interrumpió en el artículo 7, clave para definir el alcance de la medida, y se reanudará la próxima semana sin fecha precisa.

El chavismo, con mayoría absoluta, cedió a la solicitud opositora de diferir el debate, abriendo un espacio de negociación en lugar de imponer su "aplanadora de votos", según fuentes parlamentarias.

El proyecto, aprobado en primera discusión la semana pasada por unanimidad, promete una "amnistía general y plena" para personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026.

Sin embargo, limita su aplicación a una decena de episodios históricos de violencia política, como las protestas de 2014, 2017 y postelectorales de 2024, excluyendo crímenes graves como violaciones a derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción.

La iniciativa busca "promover la paz social y la convivencia democrática", según el oficialismo, y forma parte de un proceso de excarcelaciones que, desde enero, ha liberado a más de 430 presos políticos, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

Este jueves, en la sesión parlamentaria en Caracas, el punto de quiebre fue el artículo 7, que exige a los beneficiarios "ponerse a derecho" ante la justicia para acceder a la amnistía.

Opositores criticaron que esto obligaría a víctimas de persecución a someterse nuevamente al sistema judicial que las encarceló o exilió injustamente.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, defendió la propuesta como un "gesto de humanidad" para cerrar "ciclos de confrontación", pero admitió la necesidad de ajustes tras consultas con la sociedad civil.

Organizaciones de derechos humanos, consultadas en una reunión parlamentaria el sábado pasado, han expresado reservas.

Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), enfatizó que las detenciones políticas "no tienen soporte jurídico" y son decisiones arbitrarias. "Así como se dieron órdenes para detenerlos, que se den las órdenes para liberarlos", declaró Tineo, cuestionando la legitimidad del proceso ante un sistema de justicia "instrumentalizado para perseguir disidentes".

Esta ONG advierte de violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y la exclusión de muchos casos, como militares y exiliados.

Otras dos entidades de derechos humanos, Provea y Foro Penal, coinciden en que la amnistía no debe obstaculizar la verdad, justicia y reparación, ni limitarse a un "perdón" sin establecer responsabilidades.

Este diferimiento rompe las expectativas de aprobación exprés y refleja tensiones internas en el seno del parlamento venezolano, en el cual no existen representantes de la líder opositora María Corina Machado.

Analistas prevén un debate arduo en el artículo 8, que acota los hechos amnistiables, potencialmente excluyendo a cientos de víctimas. Mientras, familiares de presos protestaron en Caracas exigiendo liberaciones inmediatas, y estudiantes universitarios salieron a las calles en diversas ciudades pidiendo la aprobación de una ley de amnistía "para todos". (ANSA).