Venezuela: el Parlamento venezolano da visto bueno a simbólico cambio en hidrocarburos

Según el portal Bitácora Económica, la reforma fue previamente discutida y aprobada por la administración de Donald Trump en la Casa Blanca antes de su debate en Caracas, lo que facilita su implementación y refleja el acercamiento bilateral enfocado en un primer momento en materia energética.

Tras las olas de nacionalizaciones del sector petrolero en 2009, por orden del entonces presidente Hugo Chávez, bajo un encendido discurso nacionalista, ahora se pasa a priorizar modelos de negocio como los Contratos de Participación Productiva (CPP) para facilitar la llegada de inversionistas foráneos, principalmente estadounidenses.

El analista financiero Henkel García resaltó los principales cambios: la gestión operativa pasa de reservada mayoritariamente al Estado a poder ser ejercida totalmente por socios privados; la comercialización, de monopolio estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a autorización excepcional para ventas directas privadas; las regalías, de fijas en 30% a flexibles hasta 15% por viabilidad; los litigios, de tribunales nacionales a arbitraje independiente; y el manejo de divisas, de centralizado a cuentas en cualquier moneda y jurisdicción.

Durante el debate parlamentario, el diputado opositor Pablo Pérez Álvarez cuestionó la nacionalización absoluta impuesta en 2009 bajo Hugo Chávez. "Con la Ley Orgánica de mayo de 2009 hubo una matanza en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo: más de 70 empresas expropiadas, más de 1.000 embarcaciones y 33 muelles estatizados", señaló, destacando que la producción en Zulia cayó de 749.000 barriles diarios en 2009 a poco más de 200.000 en la actualidad, producto de la estatización total.

Esta reforma representa un cambio simbólico en la concepción estatista del chavismo, abriendo puertas a capital privado para impulsar la producción de petróleo, en este país que tiene las mayores reservas probadas de hidrocarburos. Se espera que la semana próxima la reforma reciba una rápida aprobación en segunda discusión, en un legislativo dominado de forma mayoritaria por el chavismo (ANSA).