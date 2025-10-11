Venezuela.- El PP afea el "silencio" del Gobierno tras el Nobel a María Corina Machado: "Vamos ganando la batalla a la izquierda"

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este sábado "silencio atronador" del Gobierno después de la concesión de Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y tras reprobar al Ejecutivo por no haberla felicitado, ha destacado que "quienes defienden la democracia liberal" están "ganando a la izquierda" la "batalla de la democracia, la libertad y la justicia". Así lo ha dicho en declaraciones a prensa en Madrid, tras referirse a Machado como "una heroína del siglo XXI" y cargar contra el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias por compararla "con Hitler". "Es deleznable", ha protestado. En su opinión, el silencio del Gobierno y reacciones como la de Iglesias evidencian "la importancia" que tiene que se haya concedido este galardón a Machado. Para Muñoz, la negativa del Gobierno a felicitarla pone de manifiesto "cómo pesan las condiciones económicas que gana (el expresidente José Luis Rodríguez) Zapatero del régimen de Maduro". TORRES LO PIDIÓ PARA SÁNCHEZ Además, ha aprovechado para recordar que hace unas semanas el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamara la concesión del Nobel de la Paz para Pedro Sánchez. "Es irónico ver que estuviera más preocupado por eso que por la información que pueda sacar sobre él la UCO", ha dicho, en referencia a las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo'.