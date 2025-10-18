Venezuela: El PP centrará el interrogatorio a Sánchez en la financiación del PSOE, Begoña Gómez y el 'caso Delcy'

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha adelantado que su grupo parlamentario centrará el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'comisión Koldo' en saber si el exministro José Luis Ábalos "colaboró en financiar al PSOE", así como en la imputación de su esposa, Begoña Gómez, o el caso relacionado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

"Hay muchísimos temas, pero tampoco vamos a dar más pistas", ha apostillado el senador 'popular' en una entrevista en el programa Parlamento de 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha detallado algunas pinceladas del contenido en el que se centrará su grupo durante la comparecencia de Sánchez el próximo 30 de octubre en el Senado.

Según ha avanzado, el PP también preguntará a Sánchez por qué decidió incluir a José Luis Ábalos en las listas electorales del PSOE del año 2023 cuando le "cesó" en el año 2021.

En cualquier caso, cree que hay "muchas preguntas" que Sánchez "no ha querido nunca contestar": "Pero aquí tiene obligación de comparecer y de decir la verdad. Eso sé que le va a costar mucho, pero va a tener que decirla, porque si no, hay un delito", ha apostillado.

UN DÍA DESPUÉS DEL FUNERAL POR LA DANA

El senador 'popular' también se ha pronunciado sobre los argumentos del Gobierno criticando que el PP cite a Sánchez justo el día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, alegando que hay "comparecencias todas las semanas" y que cualquier día que hubieran escogido "coincidiría con alguna otra cuestión".

En cualquier caso, ha acusado a Sánchez de "utilizar" las víctimas de la dana "para tratar de victimizarse" ante esta comparecencia en el Senado.

¿QUIÉN INTERROGARÁ AL PRESIDENTE?

Ante la incógnita por saber qué senador llevará el interrogatorio a Sánchez, Maíllo ha defendido el hecho de no dar el nombre de la persona elegida hasta el mismo día de la comparecencia, alegando que se ha hecho con todos los comparecientes.

Según ha justificado, los 'populares' se han encontrado "algunos ejercicios de presiones" por parte de algunos comparecientes, "e incluso de intimidaciones". "Como cuando el señor Puente vino a la comisión y dijo que tenía dosieres de todos los senadores", ha añadido.

En cualquier caso, Maíllo ha adelantado que todos los integrantes de la comisión sí que participarán en la elaboración del interrogatorio a Sánchez, aunque "con bastante certeza" será una única persona la encargada de formularlo.

"NO TIENE MOTIVOS" PARA GUARDAR SILENCIO

Al ser preguntado por si teme que Sánchez alegue la judicialización de algunas cuestiones para no contestar, Maíllo cree que sería un "error" porque no está imputado y no tiene "muchos motivos" para guardar silencio: "Hacerlo sería casi una declaración de culpabilidad".

Con todo, Maíllo ha evitado aclarar si posteriormente citarán a Begoña Gómez.

Paso a paso, está pendiente que salgan algunos informes nuevos de la UCO sobre Ángel Víctor Torres o sobre Armengol, vamos decidiendo poco a poco y no hay que adelantar acontecimientos.