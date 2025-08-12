Venezuela: El PP pide cuentas al Gobierno por la presencia en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado en la UE

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido cuentas al Gobierno por la presencia en nuestro país de un militar venezolano acusado de torturas y que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por su papel represor en el régimen de Nicolás Maduro. "¿Qué dice el Gobierno?", ha sido la pregunta lanzada por Pons a través de su cuenta de 'X', en una publicación, recogida por Europa Press, en la que se hace eco de una noticia del diario 'El Español' en la que aseguran que el jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, y oficialmente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexander Granko, está de viaje en España a pesar de la prohibición europea.

Concretamente, en la noticia hacen referencia a unas publicaciones del coronel venezolano en su cuenta de Instagram en las que aparece junto a un cartel del Camino de Santiago y sellando la credencial de peregrino en una oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil. La Unión Europea incluyó al coronel Granko en 2019 en su lista de sancionados por graves violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra disidentes.