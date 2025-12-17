Venezuela.- El precio del petróleo rebota tras el bloqueo de EE. UU. a Venezuela y el Brent se asoma a los US$60.

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El precio del barril de crudo Brent rebotaba este miércoles más de un 1,6%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela.

De este modo, el coste del barril de petróleo de referencia para Europa borraba en gran medida las pérdidas de sesiones anteriores y volvía a aproximarse a la cota de los 60 dólares, que perdió este martes por primera vez desde la pasada primavera.

En concreto, el precio del crudo Brent llegaba a alcanzar los 59,90 dólares por barril, un 1,66% por encima del coste registrado al cierre de la sesión de ayer.

En el caso del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, el precio del barril llegaba a cotizar hoy en 56,47 dólares, un 2,4% más que al cierre de la sesión del martes.

Donald Trump anunció ayer un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que ha acusado de "apropiarse de (su)" crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato" a Washington. Además, ha declarado organización terrorista al "régimen" de Nicolás Maduro.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y ha asegurado que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", ha prometido.