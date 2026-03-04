Venezuela: El Rodeo es un lugar de torturas, dijo el gendarme argentino

Gallo, vestido con el uniforme de gendarme, reclamó en una rueda de prensa en la capital argentina a los organismos internacionales para forzar la liberación del resto de presos políticos aún en Venezuela y pidió "tiempo" para poder discernir la información de todo lo ocurrido.

Gallo aseguró que le están haciendo estudios para chequear su salud, pero que se encuentra en buen estado de salud. "Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy en el edificio Centinela (sede de la Gendarmería, NDR), que es mi casa. Yo me siento en mi casa", aclaró.

"Mi mente sigue presa; hasta que no se liberen a los 24 extranjeros, yo sigo preso", añadió. Fuertemente conmovido, Gallo se refirió a la situación que se vive en el centro de detención donde estuvo: "El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastante tortura psicológica y no muy grata para contarlas en este momento. Solamente con pensarlas se me titubea la boca".

Gallo, que desde su regreso el domingo pasado no había hablado con los medios ni emitió comunicados, estuvo acompañado por la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.

Antes de quedar libre en Venezuela, el uniformado había iniciado una huelga de hambre. "Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso", escribió su mujer en las redes sociales.

La liberación de Gallo sorprendió incluso a la cúpula de Gobierno, dado que su traslado a Buenos Aires estuvo a cargo de autoridades de la AFA que oficiaron como intermediarios en el proceso de su excarcelación. (ANSA).