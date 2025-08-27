Venezuela: El XV Festival Internacional de la Magia de Camargo ofrecerá 13 espectáculos de diez artistas

CAMARGO, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una decena de artistas procedentes de España, Cuba, Venezuela y Argentina ofrecerán 13 espectáculos en las calles y plazas de Camargo en el marco del XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en seis espacios del municipio, con un total de catorce horas de programación bajo la dirección del mago cántabro Raúl Alegría.

Los montajes previstos tendrán lugar en la Plaza de La Constitución, la calle Constitución, los parques Cros y Lorenzo Cagigas, así como en el Teatro Raúl Alegría, donde, en caso de lluvia, se trasladarán todas las actuaciones.

El alcalde, Diego Movellán, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la programación, acompañado de Raúl Alegría; la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara; y el coordinador del área en el Ayuntamiento, Juan Ramírez.

Movellán ha destacado que los nombres que figuran en el cartel son los de "grandes profesionales" que convierten el Festival en un evento "intergeneracional"; y, por cuarto año consecutivo, se ha mostrado convencido de que el evento volverá a contar con el "éxito" de participación de pasadas ediciones.

Raúl Alegría será el encargado de inaugurar el Festival con un "complicado" e "impactante" espectáculo de escapismo, dentro de un barril de vino, que se pondrá en escena el 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en la Plaza de La Constitución.

Las propuestas seguirán a lo largo del fin de semana con actividades de calle que se sucederán desde las 12.00 y hasta las 21.00 horas. Una de las citas destacadas tendrá lugar el sábado, a las 21.00 horas, en el Teatro Raúl Alegría, donde se celebrará la gran Gala Internacional de Magia de Escena, una sesión gratuita, al igual que el resto de espectáculos, que reunirá a todos los magos participantes, con números "inéditos", "más visuales, diferentes, y ambientados con la técnica que permite el teatro".

Por otro lado, durante la jornada del sábado actuará Karlus el Botones, a las 12.00 horas en la calle Constitución, seguido por Kenneth, a las 13.30 horas en la Plaza de La Constitución. A las 17.00 horas será el turno del venezolano Luis Otero, quien presentará un espectáculo de magia de cerca en el Teatro Raúl Alegría, en una función recomendada para mayores de 12 años.

La programación continuará a las 18.30 horas con el cubano Jimmis Mauler en el Parque de Cros, al que seguirá el catalán David el Mag, que actuará a las 20.00 horas en la Plaza de La Constitución.

El domingo 14 de septiembre el Festival de la Magia y lo Visual volverá a las calles de Camargo. A las 12.00 horas Karlus el Botones ofrecerá su actuación nuevamente en la Plaza de La Constitución, mientras que a las 13.30 horas será el turno de Luis Otero, que repetirá su función en el Teatro Raúl Alegría.

Por la tarde, a las 17.00 horas, David el Mag presentará su número en el Parque de Cros, seguido por Jimmis Mauler que, a las 18.30 horas, actuará en el parque de Lorenzo Cagigas.

Y Kenneth será el encargado de poner el broche final a este evento, a las 20.00 horas en la Plaza de La Constitución. Raúl Alegría ha cuantificado en 11.000 los espectadores que se acercaron en la pasada edición del Festival de la Magia y lo Visual al centro urbano de Camargo para presenciar las diferentes funciones de calle, más los 250 que se dan cita en el Teatro en cada uno de los pases que se ofrecen en el marco de este evento. Los interesados pueden acceder a la programación completa a través de la web www.raulalegriaproducciones.com.