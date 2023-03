Venezuela elige a 'Bocha' Batista como seleccionador tras polémico adiós de Pekerman

El argentino Fernando Batista será el nuevo seleccionador de Venezuela con vistas a la clasificatoria para el Mundial de 2026, informó este viernes la federación local, dos días después de confirmar la salida de su compatriota José Pekerman.

"Hoy estoy aquí para anunciarles quién va a estar al frente de nuestra selección nacional: va a ser el señor Fernando Batista", dijo en rueda de prensa el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.

'Bocha' Batista, de 52 años, era asistente de campo de Pekerman. Firma contrato por cuatro años, precisó Giménez, y debutará como técnico absoluto de Venezuela en partidos amistosos contra Arabia Saudita y Uzbekistán, agendados para el 24 y el 28 de marzo en la ciudad saudí de Yedá.

Su desafío es enorme: Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha clasificado a una Copa del Mundo.

Pekerman, de 73 años, había asumido el mando de la Vinotinto en noviembre de 2021 con la promesa de liderar una reestructuración del fútbol venezolano.

Giménez evitó dar detalles sobre la ruptura de la FVF con Pekerman y su mano derecha y agente, Pascual Lezcano. "Dejemos que los abogados hagan su trabajo", fue una respuesta comodín del directivo frente a las preguntas de periodistas.

"Sería muy irresponsable de mi parte jugar posición adelantada", manifestó.

Incumplimiento de pagos y condiciones de trabajo exigidas por Pekerman fueron el detonante del divorcio según publicaciones de prensa en Argentina, pero reportes en Venezuela apuntan que el quiebre llegó a raíz de "irregularidades" en la gestión de Lezcano como manager de selecciones nacionales, que habrían sido detectadas en una auditoría.

Acompañarán a Batista en el cuerpo técnico varios de los integrantes del equipo de Pekerman: los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal y el venezolano Vicente Rosales.

A falta de confirmación oficial, la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, una cita que albergarán Estados Unidos, México y Canadá, arrancaría en septiembre.

- Primera vez -

Hermano de Sergio Batista (campeón del mundo como futbolista junto a Diego Armando Maradona con Argentina en México-1986 y exseleccionador de la Albiceleste), 'Bocha' Batista tendrá su primera experiencia al mando de una selección absoluta.

No estuvo presente en la conferencia de prensa en la que fue anunciado como director técnico.

"Es justo contar con aquellos que con sus acciones han sabido respaldar la confianza que les hemos dado (...), profesionales que han actuado con valentía y han aceptado la propuesta de continuar con este proyecto", manifestó Giménez refiriéndose a él.

Al frente de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina (2018-2021), cargo que dejó para sumarse a Pekerman en Venezuela, Batista ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima-2019 y dirigió en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Antes de su experiencia con las categorías base de su país natal, Batista se había estrenado como director técnico con la Sub-18 y la Sub-19 de Armenia (2018).

Ya en Venezuela estuvo al mando de la selección Sub-23 que representó a este país en el torneo juvenil Maurice Revello, el viejo 'Esperanzas de Toulon'. Los suyos llegaron a la final ante la campeona y anfitriona Francia.

- ¿Cenicienta? -

"No vamos a permitir que nadie se crea por encima de las normas, no vamos a aceptar que nadie, sea quien sea, nos mire por encima del hombro (...), no vamos a tolerar que se nos siga viendo como la Cenicienta", comentó Giménez, sin mencionar expresamente a Lezcano.

"Que se escuche alto y claro: el fútbol venezolano se respeta, nuestros jugadores se respetan, nuestra afición se respeta y los colores de la Vinotinto se respetan", agregó.

Pekerman dirigió a la selección de Venezuela en las últimas cuatro fechas de la catastrófica clasificatoria rumbo a Catar-2022, en la que el equipo apenas sumó 10 de 54 puntos posibles. Un triunfo y tres derrotas fue el balance del DT argentino en esos compromisos.

El veterano técnico encabezó a su natal Argentina en el Mundial de Alemania-2006 y a Colombia en Brasil-2014 y Rusia-2018 y había sido tricampeón mundial Sub-20 al frente de la selección argentina en 1995, 1997 y 2001.

Erc/ol

AFP