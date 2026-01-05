Venezuela: ELN condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela

"El Ejército de Liberación Nacional se une a las voces de la comunidad internacional que rechazan y condenan los ataques de Estados Unidos contra Venezuela por cuanto viola su soberanía y atenta contra la vida de su población", expresó el Comando Central de esa organización, en un mensaje difundido en redes sociales.

Los rebeldes manifestaron su "solidaridad" con el pueblo venezolano frente a lo que llamaron "agresión imperialista" contra Caracas y Latinoamérica, al tiempo que se sumaron a las voces de resistencia del gobierno venezolano.

Para el ELN es el momento de unirse a los "patriotas, demócratas y revolucionarios colombianos y del continente" con el fin de "enfrentar los planes imperiales contra Venezuela y los pueblos del Sur". (ANSA).