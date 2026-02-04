Venezuela: Empresa estatal de India evalúa importar crudo venezolano

El petróleo venezolano podría comenzar a llegar a India a partir de este mes de abril, con envíos canalizados a través de firmas intermediarias como Vitol y Trafigura que cuentan con licencia específicas de Washington para tales actividades.

Inicialmente las transacciones no se harán con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Este movimiento que involucra a Caracas, Nueva Delhi y Washington, se activó la semana pasada con una conversación telefónica entre el primer ministro indio Narendra Modi y la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, donde abordaron la cooperación energética, entre otros temas.

Venezuela fue un antiguo proveedor clave de crudo para India, pero en el marco de las sanciones de EEUU contra PDVSA, que datan de 2019, este intercambio se redujo y pasó a ser manejado por empresas opacas actuando de intermediarias para evadir las restricciones impuestas por Estados Unidos.

A esto se suma la presión de Estados Unidos: en un reciente anuncio de acuerdo comercial, el presidente Donald Trump reveló que Modi aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir más desde EE.UU., deslizando la opción de importar desde Caracas como alternativa, en medio de reducciones arancelarias del 25% al 18% y compromisos de compras por más de 500.000 millones de dólares en energía y otros rubros.

Analistas ven esto como un realineamiento geopolítico en el mercado petrolero global, beneficiando la diversificación india y venezolana, al tiempo que se acortar los lazos con Rusia de estos dos países que están más alineados con Washington. (ANSA).