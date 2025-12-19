Venezuela: En Caracas destacan apoyo de Rusia y China al chavismo

En simultáneo, Rusia y China dieron su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha sido destacado por diversos portales informativos en Caracas, como contrapeso al incremento de las tensiones con Washington, tras la orden del presidente Donald Trump de interceptar petroleros sancionados por EEUU vinculados a Venezuela.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov calificó el jueves la situación como "potencialmente muy peligrosa" y exhortó a los actores regionales a actuar con cautela para evitar derivas imprevisibles.

Peskov ratificó que Caracas es un aliado estratégico de Moscú, y colocó como ejemplo la reciente comunicación telefónica directa de Maduro con el presidente Vladímir Putin, para monitorear la crisis.

En sintonía con Caracas, la cancillería rusa instó a la Casa Blanca a actuar con pragmatismo para no desestabilizar la región.

Por su parte, China respaldó formalmente la solicitud de Venezuela de convocar a una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El canciller chino, Wang Yi, transmitió a su homólogo venezolano, Yván Gil, que la comunidad internacional reconoce la defensa de los intereses legítimos de Caracas ante lo que consideran una "intimidación unilateral".

Pekín, principal comprador del crudo venezolano con importaciones estimadas en unos 800.000 barriles diarios, evitó menciones directas a Trump o Estados Unidos, aunque reafirmó su alianza estructural con Caracas.

Esta semana el presidente Maduro conversó con el secretario general de la ONU, António Guterres, para solicitarle sea convocada una reunión del consejo de seguridad de Naciones Unidas, para abordar el despliegue naval y militar estadounidense en el sur del Mar Caribe y las amenazas directas de Trump contra el régimen chavista.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 esta reunión a solicitud de Venezuela y con el apoyo de China, según ha confirmado la delegación de Eslovenia, que ocupa la presidencia rotativa del órgano en este mes de diciembre.

Sin embargo, se desconoce la agenda de esta sesión y si la delegación de Venezuela podrá participar; Washington tiene poder de veto en esta instancia de Naciones Unidas. (ANSA).