Venezuela: en Caracas, ningún vocero oficial ha aparecido

"Lo lógico es que tengamos una declaración del gobierno y la aparición de Maduro o alguien en representación del gobierno", sostuvo Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.

"Si no aparece alguien que tome control del gobierno, veremos la fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)", pronosticó Alarcón en medio de una situación en desarrollo.

Dentro de Venezuela la población permanece dentro de sus casas. No hay reportes de manifestaciones de calle o protestas.

En general la gran mayoría de la población permanece en sus hogares y a la expectativa, siguiendo los acontecimientos por redes sociales, en vista de que la radio y televisión locales, bajo estricta vigilancia del régimen de Maduro, ha optado por el mutismo, salvo para replicar la posición oficial dada a través de un comunicado. (ANSA).