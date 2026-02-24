Venezuela: en Caracas resaltan posible suspensión sanciones de la UE a Delcy Rodríguez

La iniciativa responde a una petición expresa del Gobierno de España formulada durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Bruselas. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, argumentó que resulta "anómalo" que la máxima autoridad de un país mantenga sanciones que obstaculizan el diálogo diplomático y subrayó la necesidad de enviar "una señal clara" ante los pasos dados por Caracas, entre ellos la aprobación de la Ley de Amnistía y la liberación de ciudadanos europeos detenidos.

Kallas confirmó la propuesta con estas palabras: "yo voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones. Tendremos que verlo todavía concretamente, pero eso es lo que se va a proponer. Y en un segundo momento tendríamos que hablar en un sentido amplio sobre nuestra relación y el enfoque hacia las autoridades venezolanas".

Las medidas restrictivas contra Rodríguez —prohibición de viaje y congelación de activos— forman parte de un paquete que afecta a más de 60 funcionarios venezolanos desde la etapa de Nicolás Maduro en el poder, que se endurecieron por la falta de un resultado oficial creíble de las elecciones presidenciales de 2024.

La decisión final requerirá unanimidad de los Veintisiete y la Comisión Europea ya trabaja en los trámites técnicos para su posible anulación.

Empero, en el seno de la UE hay posiciones diferentes. Mientras España impulsa el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez como gesto de apertura, otros países mantienen reservas ante la rapidez del proceso y exigen garantías adicionales sobre la transición democrática en Venezuela.

Por ejemplo, Suecia le ha dado un claro espaldarazo a María Corina Machado al respaldar públicamente sus demandas de cambio político. Este lunes la ministra de Exteriores sueca, María Malmer Stenergard, mantuvo una conversación con la líder opositora y pidió una transición democrática plena en el país.

(ANSA).