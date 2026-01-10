Venezuela: en Caracas, vigilia de los familiares de los presos que esperan liberación

La falta de información oficial sobre la identidad de los liberados mantiene en alerta máxima a los familiares de las más de 900 personas que permanecen en centros de detención por motivos políticos, a menudo sin juicio.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLPP) informa sobre vigilias y oraciones organizadas frente a las cárceles de Elicoide y El Rodeo en Caracas, y las cárceles de Tocorón en el estado de Aragua, así como frente a la estación de policía de Sucre, conocida como Boleíta o Zona 7.

Según algunos usuarios de X, se escuchan los gritos de los presos dentro de los cuarteles, pidiendo libertad y cantando el himno nacional venezolano.

La demanda unánime de los familiares y de las ONG de derechos humanos es "que sean todos", mientras que la falta de información y la consiguiente incertidumbre entre los familiares y los propios presos es considerada una forma más de "tortura psicológica" a la que son sometidos los opositores.

María Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, pidió transparencia en el proceso. "Esperamos que esos 1000 presos políticos que hay en el país sean liberados de una vez. En Venezuela hay presos por razones políticas en más de 90 centros de reclusión", afirmó.

Tineo sostuvo que estos procesos de excarcelación "deben humanizarse", puesto que la lentitud administrativa y la ausencia de respuestas oficiales "generan una enorme ansiedad en los familiares".

Según los datos aportados por Foro Penal, actualmente 902 personas permanecen bajo arresto por motivos asociados a la política en Venezuela, mientras que 62 individuos se encuentran en condición de desaparición forzada. (ANSA).