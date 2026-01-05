Venezuela: En confines de Colombia riego de nueva crisis humanitaria como en 2025

Según El Espectador, la escalada de combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado cercano al líder chavista, y el Frente 33, grupo disidente armado de las FARC en el departamento de Norte de Santander, podría intensificarse aún más en las próximas horas.

La detención del expresidente venezolano podría desencadenar una reacción violenta del ELN, que históricamente ha tenido presencia en territorio venezolano y se cree que es cercano al expresidente.

Ya se han reportado ataques a hospitales, viviendas e iglesias en los primeros días del año, particularmente en el municipio de El Tarra, mientras que el número total de desplazados aumenta constantemente.

Según Carmen García, directora de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, los enfrentamientos ya han desplazado a más de 200 familias en Tibú, más de 180 en Cúcuta y al menos 300 en El Tarra.

"La situación se agrava día a día", advierte. (ANSA).