Venezuela: en Cuba, protesta anti-EEUU frente a la embajada

La manifestación tuvo lugar en el Malecón entre banderas cubanas y venezolanas, según los principales medios de comunicación cubanos. Según las autoridades, 32 cubanos, entre militares y agentes de inteligencia, murieron en la operación en Venezuela, el primer enfrentamiento directo entre fuerzas cubanas y estadounidenses en décadas.

Desde el escenario de la Tribuna Antiimperialista, el presidente Miguel Díaz-Canel, uniformado y de espaldas a la embajada, hizo un llamado a la unidad nacional: "No tenemos miedo y no aceptaremos amenazas".

La protesta se produce tras una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció la suspensión del envío de petróleo y fondos venezolanos a Cuba, instando a La Habana a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

(ANSA).