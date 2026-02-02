Venezuela: En enero casi duplicó las exportaciones petroleras

En diciembre pasado, Washington impuso un embargo e incautó siete petroleros para presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto provocó la acumulación de más de 40 millones de barriles en tanques y barcos, obligando a la empresa estatal PDVSA a reducir la producción.

En enero de 2026, tras la captura de Maduro, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió las primeras licencias a comercializadoras como Trafigura y Vitol para exportar sus existencias, lo que impulsó una rápida reanudación de las actividades de producción, refinación y transporte marítimo.

Las exportaciones autorizadas bajo la licencia incluyen aproximadamente 12 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados, equivalentes a un promedio de 392.000 bpd, dirigidos principalmente a terminales en el Caribe para su posterior redistribución a Estados Unidos, Europa e India.

(ANSA).