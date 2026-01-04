Venezuela: en España, venezolanos celebran la captura de Maduro

Unos 600.000 venezolanos residen en España, de los que 200.000 viven en Madrid.

En la Puerta del Sol de la capital, todavía engalanada de la fiesta de Nochevieja, miles de venezolanos emocionados festejaron con cánticos y bailes la detención de Maduro junto a un gigante árbol de Navidad.

Los gritos "libertad" y "y ya cayó" eran los más escuchados mientras banderas venezolanas eran ondeadas.

Emirbis García, de 47 años, que lleva un año y medio residiendo en España, dijo a ANSA no poder contener su "emoción" tras apuntar que "Venezuela no fue atacada, sino que fue liberada".

Y añadió: "Sé que (Donald) Trump no lo hizo gratis, lo hizo para agarrar petróleo y sé que se cobrará todo lo que invirtió".

Para Marta Benavides, de 71 años, los últimos 9 residiendo en Madrid, "hoy ha nacido una nueva Venezuela llena de esperanza" y también señala en relación a la intervención de Estados Unidos que "nadie hace nada de gratis".

Andrea Sandoval, de 57 años, quien durante 20 trabajó en la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, considera que "había que poner orden y alguien tenía que hacerlo. Yo prefiero que lo haga Estados Unidos, y no China o Irán".

María Eugenia Santos, de 58, opina que Trump "aunque robe, ya está bien con todo lo que ha hecho" y cree que "después irá a por Nicaragua".

Centenares de venezolanos también celebraron la captura de Maduro en Barcelona, ciudad que fue asimismo escenario de una concentración en contra del ataque a Venezuela ante el consulado de este país.

En la isla de Tenerife (Canarias) se vivieron momentos de tensión y enfrentamientos frente al consulado de Venezuela, donde venezolanos celebraban el arresto de su presidente cuando un grupo defensor de Maduro de la Plataforma Bolivariana condenó lo que considera una "masacre" mientras gritaban "libertad a Maduro".

En Canarias residen 83.000 venezolanos retornados, hijos y nietos de canarios que marcharon a Venezuela en las décadas de los 50 y 70. (ANSA).