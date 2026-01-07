Venezuela: en evidencia operación de cárteles venezolanos en México

La temeraria operación armada lanzada por Washington para capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores en su propio búnker en Caracas y su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York mostró detalles de cómo funciona esta compleja maquinaria de contrabando al conocerse el expediente de su detención.

Según los extractos recogidos por la prensa mexicana, por dos décadas México sirvió como "plataforma logística clave" para la operación del Cártel de los Soles, cuyos hilos, según el gobierno estadounidense, eran movidos por Maduro y miembros claves de su gobierno.

Esa organización se apoyaba para realizar sus acciones en otras bandas como el Tren de Aragua, también de Venezuela, y los mexicanos Cártel de Sinaloa y Los Zetas, según el expediente para juzgar a Maduro en un tribunal neoyorquino, el cual muestra que "no funciona como un grupo tradicional".

"No controla plazas ni territorios visibles. Opera desde el aparato del Estado venezolano, utilizando rangos militares, estructuras diplomáticas, empresas fachada y protección institucional para mover droga, dinero y personas", indicó el matutino Reforma.

"Su ventaja estratégica ha sido externalizar el riesgo y delegar el transporte final, así como la distribución a organizaciones criminales extranjeras, mientras mantiene el control de las rutas primarias, los puertos de salida y la protección política", afirmó.

México en este esquema figura no como país de tránsito sino "como espacio de coordinación, donde se cruzan intereses de productores sudamericanos, operadores venezolanos y cárteles" locales.

Hay un patrón bien establecido de operaciones de esta maquinaria sofisticada, que incluye uso de lanchas rápidas en rutas marítimas bien establecidas, como lo demuestran las confiscaciones en aguas internacionales en el Mar Caribe, Centroamérica y el Golfo de México por parte de autoridades locales y extranjeras.

Según la Fiscalía estadounidense, Hugo Armando Carbajal, conocido como "El Pollo", quien rompió con el chavismo, y fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, y hoy está preso en Estados Unidos, fue uno de los primeros que articularon los altos mandos del Estado venezolano con los intereses del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

La idea fue "garantizar que los cargamentos salieran del país, sin interferencia, utilizando su control sobre las Fuerzas Armadas y sus sistemas de inteligencia".

En 2006 fueron enviadas 5,5 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en un avión DC-9, bajo la coordinación de figuras como Carbajal y como Diosdado Cabello, entonces director de la Agencia de Inteligencia Militar, y hoy hombre fuerte del gobierno.

En este entramado, el Tren de Aragua figura como pieza logística clave, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es "proveedor de servicios especializados, protección armada, control costero, custodia de cargamentos y aseguramiento logístico de rutas que conectan Venezuela con México y Centroamérica. (ANSA).