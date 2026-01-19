Venezuela: encuesta muestra rechazo a Rodríguez al frente de la transición
Buena imagen de María Corina Machado
Así lo revela una encuesta del instituto venezolano de encuestas Meganálisis, publicada por los principales medios independientes del país sudamericano. Según la encuesta, el 93,5% de los encuestados expresó una opinión negativa de Rodríguez.
En contraste, el 78,3% afirmó que votaría hoy por la líder opositora María Corina Machado, la principal favorita en la carrera presidencial.
La encuesta también muestra un amplio apoyo a Estados Unidos: más del 80% de los encuestados considera a Washington el principal aliado del país para la recuperación política y económica.
El 92,2% dijo sentirse "agradecido" con el presidente Donald Trump por su papel en la crisis venezolana, mientras que el rechazo al chavismo aumentó. La encuesta se realizó entre el 6 y el 11 de enero en Venezuela a una muestra de 1006 personas, con un margen de error del 3,09%. (ANSA).