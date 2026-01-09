Venezuela enfrentará "agresión" de EEUU por "vía diplomática", dice la presidenta a Lula, Petro y Sánchez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el viernes conversaciones telefónicas con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó la intención de su gobierno de enfrentar por la "vía diplomática" lo que tachó como "agresión criminal" de Estados Unidos.

Rodríguez informó en un comunicado del encuentro virtual con los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez en "el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela" el 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas y arrestó a Nicolás Maduro.

"Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática", añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.