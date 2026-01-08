Venezuela: entre los liberados, dos opositores políticos venezolanos

Según la fiscalía, San Miguel presuntamente participó en un complot para asesinar a Maduro, un caso considerado poco sólido por organizaciones de derechos humanos, mientras que Márquez se opuso al reconocimiento de la victoria de Maduro en las últimas elecciones presidenciales, celebradas en julio de 2024, y se encontraba en prisión desde entonces.

Entre los liberados se encuentran Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa, líder político cercano a María Corina Machado, considerados figuras emblemáticas de la represión del régimen chavista.

Según periodistas locales, Rocío San Miguel, profesora universitaria y experta en seguridad con doble nacionalidad española y venezolana, ha sido liberada junto con otros ciudadanos españoles detenidos en el país, aunque las autoridades aún no han aclarado las condiciones legales de su liberación.

Arrestada en febrero de 2024, permaneció recluida en la prisión El Helicoide, acusada de terrorismo y traición a la patria en relación con su trabajo con la ONG Control Ciudadano, tras días de desaparición forzada y sin protección legal adecuada.

También se confirmó la liberación del activista opositor Juan Pablo Guanipa, arrestado en mayo de 2024, y de Javier Tarazona, director de la organización Fundaredes, quien se encontraba detenido desde 2021 y permaneció en prisión sin juicio durante casi cinco años.

Otras liberaciones incluyen al activista Jesús Armas, al capitán del Ejército Juan Caguaripano, al periodista Nakary Mena Ramos y a otras figuras de la oposición.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, calificó las liberaciones como un "gesto de paz" y una decisión unilateral del gobierno, agradeciendo públicamente al ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Lula y al Estado de Qatar.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que se trata solo de liberaciones parciales y que más de 800 presos políticos permanecen detenidos o desaparecidos. (ANSA).